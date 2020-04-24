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24 Nisan 2020, Cuma
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Sosa’dan yakın takip

Sosa’dan yakın takip

Corona virüsünün herkesi evlerine kapattığı günlerde , takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli oyuncu herkesi telefonla arayarak son durumlarını soruyor. Kaptanın takıma olan bu ilgisi yönetim ve teknik heyeti de memnun ediyor.

Corona virüsünün herkesi evlerine kapattığı günlerde , takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli oyuncu herkesi telefonla arayarak son durumlarını soruyor. Kaptanın takıma olan bu ilgisi yönetim ve teknik heyeti de memnun ediyor.
  1. 24.4.2020
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