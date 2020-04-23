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23 Nisan 2020, Perşembe
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3 günde 2 kupa

3 günde 2 kupa

’nin ligdeki 8 maçın hemen ardından kupa finalini oynatma planı Ağaoğlu’nu heyecanlandırdı. Fırtına’nın başkanı “3 günde 2 kupa kaldırmak rüya gibi olur dedi.

'da corona virüsü sebebiyle futbolcular çalışmalarına evden devam ederken, yönetim de 'nin nasıl bir yol haritası çizeceğini takip ediyor. Görüşlerden biri kupa yarı final rövanşının ligler bitmeden oynatılması yönünde. Bu durumda 'deki kalan 8 maç ve yarı final rövanşı tamamlanacak. Ardından 'nın finali oynanacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu da heyecan sardı. Ağaoğlu "Böyle bir senaryoda ligin son maçıyla kupa finali 3 gün içinde oynanacak. İki kupayı birden kaldırma ihtimaliz bulunuyor" dedi. Ağaoğlu "Koronavirüs sebebiyle herkesin büyük zorluk çektiği günlerin ardından 3 gün içinde 2 kupa kazanmak büyük bir şölen olur" ifadelerini kullandı.
  1. 23.4.2020
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