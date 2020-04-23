Uğurcan harika bir insan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Uğurcan harika bir insan

Uğurcan harika bir insan

3. 2. 'ta mücadele eden 'un kalecisi , 'ı övdü.

3. 2. 'ta mücadele eden 'un kalecisi , 'ı övdü. Serkan "Ofspor'a olduğumda beni ilk arayanlar arasında Uğurcan vardı. 3. Lig'e transfer olmuş bir kaleyi arayıp 'Hayırlı olsun' demesi çok önemli" diye konuştu. Çobanoğlu, Uğurcan için "Harika bir insan" ifadelerini kullanırken "O yıllarda 'un ve kalesini koruyacak. Mükemmel bir kaleci" dedi.
  1. 23.4.2020
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