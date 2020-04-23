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23 Nisan 2020, Perşembe
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’un genç Fırtınaları

Trabzonspor’un genç Fırtınaları

Başkan , sebebiyle bir mesaj yayınladı. Ağaoğlu "Böyle günler yurdun her köşesinde coşkuyla kutlanmalı. Çünkü bu usular günler Cumhuriyetimize ve onun kurucusu 'e duyduğumuz sarsılmaz sevginin sembolik birer ifadesidir" dedi.

Başkan , sebebiyle bir mesaj yayınladı. Ağaoğlu "Böyle günler yurdun her köşesinde coşkuyla kutlanmalı. Çünkü bu usular günler Cumhuriyetimize ve onun kurucusu 'e duyduğumuz sarsılmaz sevginin sembolik birer ifadesidir" dedi. Ağaoğlu "'un genç fırtınaları" diyerek çocuklara seslendi ve "23 Nisan bayramların en büyüğüdür. 'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu.
  1. 23.4.2020
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