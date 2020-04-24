Ahmet Ağaoğlu: Bu nasıl laf - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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"Bu nasıl laf"

"Bu nasıl laf"

Başkanı , "2 gün önce bir kulübün yöneticisi ‘Bu sene ligler yok sayılsın’ diyor. Bu söylenecek laf mı yani..." açıklamasını yaptı.

Başkanı Ahmet , korona virüs sonrası liglerin durumu ile ilgili konuştu. Başkan Ağaoğlu, liglerle ilgil olarak, "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, 'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik; 'Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu şöyle devam etti:

Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına!

  1. 24.4.2020
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