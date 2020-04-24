"Bu nasıl laf"
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "2 gün önce bir kulübün yöneticisi ‘Bu sene ligler yok sayılsın’ diyor. Bu söylenecek laf mı yani..." açıklamasını yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, korona virüs sonrası liglerin durumu ile ilgili konuştu. Başkan Ağaoğlu, liglerle ilgil olarak, "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik; 'Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz" dedi.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu şöyle devam etti:
Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına!
- 24.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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