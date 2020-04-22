Ekuban Avrupa devlerine mesajı verdi: Önce şampiyonluk

Fırtına'nın Süper Lig'de yaptığı müthiş çıkış ve liderlik koltuğuna kurduğu hakimiyet Avrupa devlerinin de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Trabzonspor'da birçok futbolcu yakından izleniyor. İlk 11 oyuncusundan, yedeklerine kadar kulübe teklif yağıyor. En çok istenen isimlerden biri de Caleb Ekuban. Karadeniz ekibinin Leeds United'dan önce kiraladığı ardından bonservisiyle renklerine bağladığı Ganalı futbolcu için resmen bir kuyruk oluştu. Rangers, Celtic, Milan ve Lazio peşinde.

AKLI KUPALARDA

Caleb Ekuban hakkında İtalyan, İngiliz ve Gana basınında neredeyse her gün transfer haberleri çıkıyor. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu bu haberlere kulaklarını tıkamış durumda. Kariyerinde Trabzonspor hariç 6 takımda forma giyen Ekuban hiç şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Başarılı futbolcu "Trabzonspor benim kariyerime çok şey kattı. Burada kendimi buldum ve hayalimdeki şampiyonluğa çok yakınım. Önceliğim bu formayla kupalar kazanmakta" ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU '10' DİYOR

Caleb Ekuban'a gelen tekliflerin çokluğu en çok kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu sevindiriyor. Ekonomik hamleleri ve transfer başarısıyla öne çıkan Ağaoğlu, Ganalı futbolcuyu istemenin yüksek bir bedeli olduğunu ifade ediyor. Ekuban'ı isteyen kulüplere "10 milyon euro'dan aşağı tekliflerle gelmeyin" mesajını iletiyor.

16 GOL, 9 ASİST

Fırtına'nın Ganalı golcüsü Caleb Ekuban, bordomavili formayla 61 karşılaşmada 9 defa fileleri sarstı. 4 de asist yaptı. Hem hücumun en ucunda hem de kanatlarda oynayabilmesi sebebiyle teknik direktörlerin gözdesi.