Trabzonspor'da Sosa ve Novak'a canlı yayında imza!
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcular imzalarını video konferans yöntemiyle atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.
Trabzonspor'da uzun süredir konuşulan Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncudan haftalar önce söz almıştı. Ancak menajerlerinin sürekli ekstradan para istemeleri sebebiyle süreç uzuyordu. Ağaoğlu'nun bu sorunu da çözdüğü ve iki isim için ilginç bir imza töreni hazıladığı kaydedildi. Buna göre sezon sonu kontratları bitecek olan Sosa ve Novak koronavirüs sebebiyle herkesin evde kaldığı günlerde video konferans yoluyla yeni sözleşmelerini imzalayacaklar. Bu anlar da Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İki yıldızın da bu fikri çok beğendiği öğrenildi.
JOSE SOSA ÖN AYAK OLDU
Bordo-mavili yönetim, koronavirüs sebebiyle oyunculardan fedakarlık istiyor. Yerli oyuncular kabul ederken yabancıları ise Jose Sosa ikna edecek. Arjantinli kaptan zor günlerde kulübe yardımcı oluyor.
- 20.4.2020
- Galatasaray'a bedava golcü! Haber bekliyor...
- Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...
- Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri
- Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!
- Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Sosa ve Novak'a canlı yayında imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.