Türk futbolunda Anadolu'ya ilk şampiyonluğu götüren bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de bin 520 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzon temsilcisi, 759 galibiyet alırken, 414 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. 347 maçta ise rakiplerine mağlup olan Karadeniz ekibi, attığı 2 bin 370 gole karşılık kalesinde bin 473 gol gördü. Trabzonspor, bu sezonla birlikte 46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ'TE

Bordo-mavililerin formasını en fazla terleten isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. 15 sezon bordo- mavili takımın kalesini koruyan Güneş, 653 kez bordo-mavililerle sahaya çıktı. Güneş'i, 611 maçta görev yapan Hami Mandıralı takip etti. Mandıralı, aynı zamanda attığı 273 golle de Trabzonspor formasıyla en fazla rakip ağları sarsan isim oldu. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Turgay Semercioğlu da 609 defa bordo-mavili formayı giydi.

66 MAÇTA 12 KEZ YENİLDİ

Fırtına, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017- 18'in 29. haftasında 3-3 biten Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Fırtına, 36 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi. 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.