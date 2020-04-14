Trabzonspor 46 sezonluk Süper Lig tarihinde bin 520 maç yaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor 46 sezonda 1.77 ortalama!

46 sezonluk tarihinde bin 520 maç yaptı

Trabzonspor 46 sezonluk Süper Lig tarihinde bin 520 maç yaptı

'de lider konumda olan , 46 sezonluk lig tarihinde bugüne kadar bin 520 maç yaptı. Bordo-mavili takımın formasını en çok terleten isim ise 653 maçla şu an A olan . Güneş'i, 611 müsabakayla takip etti.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada camiası karantina günlerini evde geçirerek sabırsızlıkla tekrar top başı yapmayı bekliyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan da pandeminin sona ermesiyle bu heyecanı kaldığı yerden sürdürmeyi hedefliyor.

46 SEZONDA 1.77 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Türk futbolunda Anadolu'ya ilk şampiyonluğu getiren bordo-mavililer, bugüne kadar 'de bin 520 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzon temsilcisi, 759 galibiyet alırken, 414 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. 347 maçta ise rakiplerine mağlup olan ekibi, attığı 2 bin 370 gole karşılık kalesinde bin 473 gol gördü. Trabzonspor, bu sezonla birlikte 46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ'TE
Trabzonspor'un formasını en fazla terleten isim ise A oldu. 15 sezon bordo-mavili takımın kalesini koruyan Güneş, 653 kez bordo-mavililerle sahaya çıktı. Güneş'i, 611 maçta görev yapan takip etti. Mandıralı, aynı zamanda attığı 273 golle de Trabzonspor formasıyla en fazla rakip ağları sarsan isim oldu. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Turgay Semircioğlu da 609 defa bordo-mavili formayı giydi.

  1. 14.04.2020
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