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07 Nisan 2020, Salı
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2 ’ta başlıyoruz

2 Mayıs’ta başlıyoruz

yönetimi, futbolculara 2 'a kadar izin verdi.

Yönetim, futbolculara 2 'a kadar izin verdi. Yapılan açıklamada, "Sörloth, Norveç hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldı. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır. Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup, çalışmalarını verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir. Takımın, 2 Mayıs'ta tesislerde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır" denildi.
  1. 7.4.2020
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