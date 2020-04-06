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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Lukoki imzalıyor!

Lukoki imzalıyor!

'ın , Ludogorets ile sözleşmesini fesheden 'nin ile anlaştığını yazdı.

'ın , Ludogorets ile sözleşmesini fesheden 'nin ile anlaştığını yazdı. Gazete haberinde 27 yaşındaki hücum oyuncusunun koronavirüs tehdidi bittikten sonra 'a giderek resmi imzayı atacağını belirtti
  1. 6.4.2020
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