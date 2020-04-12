Serkan Asan'dan Alexander Sörloth'a 'Trabzon usulü' cevap!
Trabzonspor'da 'Mutfak Pasları' devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan, takım arkadaşı Alexander Sörloth'un mutfakta meydan okumasına karşılık verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Serkan Asan, evinde Trabzon usulü yemek yaptı ve pası Novak'a attı. İşte o görüntüler...
Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın golcü oyuncusu Serkan Asan oldu. Takım arkadaşı Alexander Sörloth'un mutfakta meydan okumasına karşılık veren Serkan, Trabzon yöresine ait yemekler yaptı ve pası Novak'a attı.
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