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Tangocu rüzgarı

Tangocu rüzgarı

'nın başarısı akıllara bir başka Arjantinli ismi getirdi. 2008-13 arasında bordo-mavili formayı taşıyan Colman da tıpkı Sosa gibi başarı sağlayıp, kaptanlığa kadar yükselmişti.

'nın başarısı akıllara bir başka Arjantinli ismi getirdi. 2008-13 arasında bordo-mavili formayı taşıyan Colman da tıpkı Sosa gibi başarı sağlayıp, kaptanlığa kadar yükselmişti. İki tangocunun istatistikleri de gözlerden kaçmadı. Her ikisi de benzer başarı rakamlarıyla öne çıktı. 'la 152 maça çıkan Colman, 19 gol 39 asistle oynamıştı. Üç büyüklere karşı derbilerde de 8 gol kaydetmişti. Sosa da 136 maçta 23 gol atıp 33 asist yaptı. Sosa, üç büyüklere karşı da 6 gol buldu. Colman, 2009- 10'da ve kazanırken; 2010- 11 sezonunda da 82 puan toplayan takımın as futbolcusuydu.
  1. 4.4.2020
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