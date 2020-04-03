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03 Nisan 2020, Cuma
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'da Pereria: Burada mutluyum

Trabzonspor'da Pereria: Burada mutluyum

Bordo-mavili yönetim, mayıs ayının sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sosa ve Novak ile görüşmelerin sürdüğünü açıklasa da aynı durumda olan Pereira ile ilgili henüz bir bilgi yok.

Bordo-mavili yönetim, mayıs ayının sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sosa ve Novak ile görüşmelerin sürdüğünü açıklasa da aynı durumda olan Pereira ile ilgili henüz bir bilgi yok. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek ise kalmak istiyor. Pereira, taraftarın ''da mutlu musun' sorusuna bu şekilde 'Evet' yanıtını verdi.

  1. 3.4.2020
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