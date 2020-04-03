Oyunculardan tam destek
Fırtına'nın 20 yaşındaki sağ kanadı Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bağış kampanyasına destek verdi.
Maaşının % 50'sini bağışladığını duyuran genç yıldız, "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz" dedi. Ömür'ün pas attığı Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20'sini bağışladı. 23 yaşındaki eldivenin maaşının yüzde 20'si 80 bin, Ömür'ün maaşının yarısı ise 250 bin TL.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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