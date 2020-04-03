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03 Nisan 2020, Cuma
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Alkışlar Ndiaye’ye

Alkışlar Ndiaye’ye

29 yaşındaki orta saha, ülkesi Senegal’de 650 aileye yiyecek, temizlik malzemeleri yolladı; ’yi övdü.

Fırtına'nın Senegalli yıldız oyuncusu Badou Ndiaye, doğduğu semtte yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen 650 aileye yardımda bulundu. Ndiaye'nin ailesi, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve deterjan bulunan yardım kolilerini dağıttı. Ayrıca Diamaley sağlık merkezine, maske, dezenfektan, hijyen kiti ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım Ndiaye'nin ailesi tarafından ulaştırıldı. Badou Ndiaye yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

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Senegal için dua ettiğini aktaran Ndiaye, 'nin Kovid- 19'la başarılı bir mücadele verdiğini, kendisini 'da güvende hissettiğini ifade etti. 29 yaşındaki orta saha, "Bugün dayanışma gösterme günü. Bu zorlu şartlar beni doğduğum topraklardaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye itti" dedi.

  1. 3.4.2020
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