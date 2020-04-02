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02 Nisan 2020, Perşembe
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Örümcek adam Uğurcan

Örümcek adam Uğurcan

İngiliz devi başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 'un kalecisi , bu sezon derbi performansıyla da hayran bıraktı

İngiliz devi başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 'un kalecisi , bu sezon derbi performansıyla da hayran bıraktı. Takımını sırtlayarak şampiyonluk yarışının içinde tutan Uğurcan, 4 büyüklerin kendi aralarındaki maçlara bakıldığında en fazla kurtarış yapan isim durumunda. Bu sezon oynanan 5 derbide toplam 28 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan; Muslera, Altay ve Karius'a adeta fark attı. Bu sezonki başarısını şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Uğurcan Çakır, liglerin devam etmesi halinde kalan 8 maçta da en iyi performansını ortaya koymanın mücadelesini verecek. En büyük hayalinin Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak olduğunu daha önce defalarca ifade eden Uğurcan, "Şehri mutlu etmek istiyoruz" dedi.

LİGİN EN PAHALISI

Altyapısından yetiştirdiği futbolcularla 'e damga vuran devinde, Uğurcan Çakır en pahalı kaleci oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (84 milyon 478 Bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 bin TL) değerleriyle ve Muslera takip etti.

  1. 2.4.2020
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