Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar: Feda istemedik

Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve bordo-mavili takımda sözleşmeleri mayıs ayında bitecek oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. UEFA ve FIFA'nın alacağı karara göre takımın yol haritasını çizeceklerini söyleyen Ağaoğlu, "Önemli olan sürecin ne olacağı. Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Hareket etmek için sürecin belli olması lazım. Şu an futbolcularla görüştükten bir-iki ay sonra 'zaman uzadı, tekrar görüşelim' dememek için tamamen sürecin netleşmesini beklemek ve ona göre kararlar almak lazım. O nedenle takımımızdan kimseyle bu konuşmaları yapmadık" ifadesini kullandı.

KARARI BEKLİYORUZ

Mayıs ayı sonunda sözleşmeleri bitecek oyuncular hakkında da açıklama yapan Ağaoğlu, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" diye konuştu.

SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Başta Sosa ve Novak olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, "Uzun süredir görüşmeler sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok. Ancak olumsuz durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" diye konuştu.