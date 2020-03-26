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26 Mart 2020, Perşembe
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Ekuban’a sürpriz

Ekuban’a sürpriz

Bordo-mavililer, 26. koronavirüs salgını nedeniyle sadece sosyal medyadan kutlayabilmişti. Ancak Çekyalı sol bek , Ekuban'ın bu özel gününü unutmadı.

Bordo-mavililer, 26. koronavirüs salgını nedeniyle sadece sosyal medyadan kutlayabilmişti. Ancak Çekyalı sol bek , Ekuban'ın bu özel gününü unutmadı. Sevgilisi ile birlikte Ekuban'ın evine giden Novak, golcü oyuncuya sürpriz yaptı ve bu anlar hesaplarından paylaşıldı. Ekuban'ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.
  1. 26.3.2020
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