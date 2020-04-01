Hüseyin Çimşir'den büyük başarı!

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in corona virüsü nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Puanını 53'e yükselten Trabzonspor, averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fırtına, ligin ikinci yarısının ilk 9 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Karaman yönetiminde ilk 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, 40 yaşındaki hoca yönetiminde 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı. 'Öz evlat' olan Çimşir, kendine güvenenleri mahcup etmeyecek bir başarıya imza atmayı başardı.

FARKI ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen hocaların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takım, Karaman'ın son 5 haftasında 2.00 puan ortalaması yakalarken, Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2.60 puan ortalaması yaptı. Çimşir, bu alanda takımına en iyi etkiyi yapan teknik adam oldu. Beşiktaş ise Abdullah Avcı son 5 sınavında 1.20 puan ortalaması ile mücadele ederken, halefi Sergen Yalçın ise ilk 5 haftasında 2.00 puan ortalaması yakaladı. Çaykur Rizespor'da ise İsmail Kartal ilk 5 maçta 0,20 puan ortalaması tuttururken, göreve gelen Ünal Karaman 3 maçta 0.33 puan ortalaması elde etti.

DAHA ÇOK ATTI DAHA AZ YEDİ

Fırtına, iki teknik direktörün aynı takımlarla oynadığı maçlar baz alındığında Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü de bir kimliğe büründü. Ünal Karaman yönetiminde Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rize, Gaziantep ve Başakşehir ile oynadığı maçlarda toplamda 19 gol kaydeden bordo-mavili takım, Hüseyin Çimşir yönetiminde aynı rakiplerine karşı 24 gol buldu. Ayrıca Karaman döneminde bu periyotta kalesinde 12 gol gören Trabzonspor, Çimşir ile çıktığı bu müsabakalarda 9 gol yedi.

HİÇ KAYBETMİYOR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligin ikinci yarısı itibariyle Trabzonspor´un başında lig ve kupada çıktığı 13 karşılaşmanın 10´unu kazanarak takımını hem ligde hem de kupada iddialı pozisyona taşıdı. Ligde 9 maçın 6'sını kazanan ve hç yenilmeyerek liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililer, kupada ise 5 maçın 4´ünü kazandı, birinden mağlup ayrılmasına rağmen turu geçti. Yarı finalde de F.Bahçe'yi ilk maçta 2-1 mağlup etmişti.