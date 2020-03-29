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29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Fırtına bombayı patlattı! Kamerunlu yıldız geliyor

'un transfer listesinde olan Boya ‘Evet’ dedi

Trabzonspor'un transfer listesinde olan Boya ‘Evet’ dedi

’nın temas kurduğu ’un ön liberosu kariyerini ’de geçirmek istediğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

ekibi corona virüsünün gündemin ilk sırasını meşgul ettiği günlerde geleceğin kadrosunu inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de . 23 yaşındaki ön libero ile bir süredir görüşme halinde. Obi Mikel'den doğan boşluğu genç bir oyuncuyla kapatmak isteyen 'nın temas kurduğu Boya "Kariyerime 'de devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Kamerunlu futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor onu bonservissiz şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.

2 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Bordo-mavili ekibin kadrosuna katmak istediği Frank Boya bu sezon Ligi'nde 28 karşılaşmada boy gösterdi. 1.90 boyundaki dev ön libero fileleri 2 kez sarstı, 1 de asist yaptı. Kırmızı kart görmedi. 6 defa sarı kartla cezalandırıldı.

  1. 29.3.2020
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