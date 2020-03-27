Trabzonspor'a Ndiaye müjdesi! Yüzde 50 indirim... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'a Ndiaye müjdesi! Yüzde 50 indirim...

Trabzonspor'a Ndiaye müjdesi! Yüzde 50 indirim...

'un İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunda yüzde 50 indirim yapılacağı ifade edildi.

'un devre arasında 'den kiraladığı Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor.

Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü bordo-mavililerin kapısını çaldı. Takvim'de yer alan haber göre kulüp, Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

29 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 1 gole imzasını atarken 4 de asist yaptı.

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  1. 27.03.2020
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