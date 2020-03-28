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28 Mart 2020, Cumartesi
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ve ’ı solladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı solladı

Sörloth'ü 16 milyon euro'luk değeriyle 'in en değerli oyuncusunu kadrosunda bulunduran , 'ın ardından en değerli ikinci takım oldu.

Sörloth'ü 16 milyon euro'luk değeriyle 'in en değerli oyuncusunu kadrosunda bulunduran , 'ın ardından en değerli ikinci takım oldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında 97 milyon 830 bin euro olan değeri 103 milyon 100 bine çıktı. 'nin sezon başı 74 milyon 350 bin euro olan değeri 81 milyon 450 bin euro'ya, ise 72 milyon 600 bin euro olan değeri 71 milyon 580 bin euro'ya geriledi.
  1. 28.3.2020
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