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27 Mart 2020, Cuma
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Ömür ikinci sırada

Ömür ikinci sırada

10 milyon euro'luk değerini transfermarkt'ın 'in ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 milyon euro'ya çıkaran Sörloth'u, 14 milyon euro (98 milyon 558 bin TL) değeri ile Abdülkadir Ömür takip etti.

10 milyon euro'luk değerini transfermarkt'ın 'in ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 milyon euro'ya çıkaran Sörloth'u, 14 milyon euro (98 milyon 558 bin TL) değeri ile Abdülkadir Ömür takip etti. 'un iki oyuncusunu ise 13 milyon euro (91 milyon 518 Bin TL) değerleriyle 'dan Lemina ve 'den Visca izledi.
  1. 27.3.2020
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