Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

Trabzonsporlu futbolcu Manoel Messias baba oldu. Messias ailesi çocuklarına Bernardo Fernandes Carvalho ismini verdi.

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

Bordo-mavili kulüp de oyuncusu için resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayınladı.