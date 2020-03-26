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26 Mart 2020, Perşembe
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Trabzonsporlu baba oldu

Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu baba oldu. Kulüpten de deneyimli oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlandı.

Trabzonsporlu futbolcu baba oldu. Messias ailesi çocuklarına ismini verdi.

'un Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. 'nın şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.

Bordo-mavili kulüp de oyuncusu için resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayınladı.

  1. 26.03.2020
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