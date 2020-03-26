Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Manoel Messias baba oldu. Kulüpten de deneyimli oyuncu için bir kutlama mesajı yayınlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Manoel Messias baba oldu. Messias ailesi çocuklarına Bernardo Fernandes Carvalho ismini verdi.
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi.
Bordo-mavili kulüp de oyuncusu için resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayınladı.
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