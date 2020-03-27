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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor 26. haftayı lider bitiren şampiyon

26. haftayı lider bitiren şampiyon

26. haftayı lider bitiren şampiyon

ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren , 'in 26. haftasını 53 puan ve averajla 'in önünde lider bitirdi.

Teknik direktör ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren , 'in 26. haftasını 53 puan ve averajla 'in önünde lider bitirdi. Geride kalan son 10 yılda 26. haftayı lider bitiren takımların 9'unun sezon sonunda şampiyon olması dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu 'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, ve 2, ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İŞTE SON 10 YIL

2020 Trabzonspor -
2019 Başakşehir- G.Saray
2018 G.Saray-G.Saray
2017 Beşiktaş-Beşiktaş
2016 Beşiktaş-Beşiktaş
2015 G.Saray-G.Saray
2014 F.Bahçe-F.Bahçe
2013 G.Saray-G.Saray
2012 G.Saray-G.Saray
2011 F.Bahçe-F.Bahçe
2010 Bursa-Bursa

  1. 27.3.2020
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