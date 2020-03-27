26. haftayı lider bitiren şampiyon
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasını 53 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider bitirdi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasını 53 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider bitirdi. Geride kalan son 10 yılda 26. haftayı lider bitiren takımların 9'unun sezon sonunda şampiyon olması dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez mutlu sona ulaştı.
İŞTE SON 10 YIL
2020 Trabzonspor -
2019 Başakşehir- G.Saray
2018 G.Saray-G.Saray
2017 Beşiktaş-Beşiktaş
2016 Beşiktaş-Beşiktaş
2015 G.Saray-G.Saray
2014 F.Bahçe-F.Bahçe
2013 G.Saray-G.Saray
2012 G.Saray-G.Saray
2011 F.Bahçe-F.Bahçe
2010 Bursa-Bursa
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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