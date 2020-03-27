26. haftayı lider bitiren şampiyon

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasını 53 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider bitirdi. Geride kalan son 10 yılda 26. haftayı lider bitiren takımların 9'unun sezon sonunda şampiyon olması dikkat çekiyor. Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İŞTE SON 10 YIL

2020 Trabzonspor -

2019 Başakşehir- G.Saray

2018 G.Saray-G.Saray

2017 Beşiktaş-Beşiktaş

2016 Beşiktaş-Beşiktaş

2015 G.Saray-G.Saray

2014 F.Bahçe-F.Bahçe

2013 G.Saray-G.Saray

2012 G.Saray-G.Saray

2011 F.Bahçe-F.Bahçe

2010 Bursa-Bursa