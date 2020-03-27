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27 Mart 2020, Cuma
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En Uğurcan

En pahalı kaleci Uğurcan

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla 'e damga vuran 'da, en oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (84 milyon 478 Bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 Bin TL) değerleriyle ve Muslera takip etti.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla 'e damga vuran 'da, en oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (84 milyon 478 Bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (35 milyon 199 Bin TL) değerleriyle ve Muslera takip etti.
  1. 27.3.2020
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