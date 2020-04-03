Yattara'dan mikrofonlu 'Evde kal' mesajı ''Bize her yer Trabzon'' | İZLEYİN
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yattara'dan 'Evde kal' mesajı geldi. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videdo mikrofonu eline aldı ve, ''Bize her yer Trabzon, evde kalın Trabzon'' şeklinde ritim tuttu.
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