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22 Mart 2020, Pazar
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Önceliğim şampiyonluk

Önceliğim şampiyonluk

'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. ve dışında Avrupa'dan birçok dev ekibin gündeminde olan 23 yaşındaki eldiven " değil şampiyonluğu düşünüyorum. Aklımda sadece bu şehri mutlu etmek var. Sezonun büyük bölümünü geride bıraktık. Kalan kısa sürede de formumuzu sürdürüp hedefe ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

  1. 22.3.2020
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