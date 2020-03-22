Önceliğim şampiyonluk
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Chelsea ve Liverpool dışında Avrupa'dan birçok dev ekibin gündeminde olan 23 yaşındaki eldiven "Transferimi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Aklımda sadece bu şehri mutlu etmek var. Sezonun büyük bölümünü geride bıraktık. Kalan kısa sürede de formumuzu sürdürüp hedefe ulaşmayı planlıyoruz" dedi.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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