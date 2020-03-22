Serkan Asan'a yeni kontrat
Genç yıldızın 2023’te biten sözleşmesi 2 yıl uzatılacak. Maaşına da iyileştirme yapılacak.
Karadeniz ekibinin Türk futboluna sunduğu yeni yıldız adaylarından Serkan Asan kısa süre içinde herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Joao Pereira'nın yokluğunda ve kupa maçlarında görev yapan 20 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023 yılında sona eriyor. Karadeniz temsilcisi sezon sonunda genç sağ bek ile masaya oturacak. Sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. Maaşına da zam yapılacak. Serkan Asan gelecekte Avrupa hedefi bulunduğunu ancak önceliğinin bu sezon şampiyonluk ve Trabzonspor formasını düzenli şekilde giymek olduğunu ifade etti.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Serkan Asan'a yeni kontrat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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