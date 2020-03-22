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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Fırtına'da ilk imza yolda! Sözleşmesi 2 yıl uzatılacak

'a yeni kontrat

Serkan Asan'a yeni kontrat

Genç yıldızın 2023’te biten sözleşmesi 2 yıl uzatılacak. Maaşına da iyileştirme yapılacak.

ekibinin Türk futboluna sunduğu yeni yıldız adaylarından kısa süre içinde herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Joao Pereira'nın yokluğunda ve kupa maçlarında görev yapan 20 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023 yılında sona eriyor. Karadeniz temsilcisi sezon sonunda genç sağ bek ile masaya oturacak. Sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. Maaşına da zam yapılacak. Serkan Asan gelecekte Avrupa hedefi bulunduğunu ancak önceliğinin bu sezon şampiyonluk ve formasını düzenli şekilde giymek olduğunu ifade etti.

  1. 22.3.2020
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