Serkan Asan'a yeni kontrat

Karadeniz ekibinin Türk futboluna sunduğu yeni yıldız adaylarından Serkan Asan kısa süre içinde herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Joao Pereira'nın yokluğunda ve kupa maçlarında görev yapan 20 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023 yılında sona eriyor. Karadeniz temsilcisi sezon sonunda genç sağ bek ile masaya oturacak. Sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. Maaşına da zam yapılacak. Serkan Asan gelecekte Avrupa hedefi bulunduğunu ancak önceliğinin bu sezon şampiyonluk ve Trabzonspor formasını düzenli şekilde giymek olduğunu ifade etti.