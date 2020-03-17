PFDK'dan Trabzonspor'a 140 bin lira ceza! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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'dan 'a 140 bin lira ceza!

PFDK'dan Trabzonspor'a 140 bin lira ceza!

() (), 'a maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi. Yeni Malatyaspor da saha olaylarından 24 bin lira para cezasına çarptırıldı.

'den yapılan açıklamada, 'de iki takım arasında oynanan erteleme maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu eylemin aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı, 'a 140 bin lira para cezasının verildiği belirtildi.

BtcTurk 'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 24 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

  1. 17.03.2020
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