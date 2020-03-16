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16 Mart 2020, Pazartesi
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Uğurcan panter gibi

Uğurcan panter gibi

23 yaşındaki kaleci, hücumcularına set çekti. Skrtel ve ’ya geçit vermedi.

ekibinin sahasında Medipol 'i konuk ettiği mücadelenin başarılı isimlerinden biri Uğurcan Çakır oldu. 'un kalecisi Başakşehir'in tecrübeli isimlerini durdurmayı başardı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bir pozisyonda önce 'in sert vuruşunu kornere çeldi. Pozisyonun devamında arkada bomboş vurdu, Uğurcan onu da kurtardı
  1. 16.3.2020
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