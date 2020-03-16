23. futbolcu Fırat Aydınus! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 23. futbolcu Fırat Aydınus!

23. futbolcu !

23. futbolcu Fırat Aydınus!

Maçın hakemi pozisyonları yakından takip edeceğim derken fazlaca oyunun içine girdi.

Maçın hakemi pozisyonları yakından takip edeceğim derken fazlaca oyunun içine girdi. 90 dakika boyunca meşin yuvarlak 3 kez Aydınus'a temas etti. Bir pozisyonda top kendisine çarpmasına rağmen oyunu durdurmayınca Trabzonsporlular itirazda bulundular.
  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

23. futbolcu Fırat Aydınus! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN