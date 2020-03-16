"Baskı oluşuyor"
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban mücadele sonrası açıklamlarda bulundu. Başarılı oyuncu liderliğin baskı oluşturduğunu söyledi.
Ganalı futbolcu Ekuban, liderliğin baskı oluşturduğunu söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "İlk sıradaysanız baskı olacak. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız o baskı olacak. Beklentiler çok büyük. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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