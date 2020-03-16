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16 Mart 2020, Pazartesi
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"Baskı oluşuyor"

"Baskı oluşuyor"

'in 26. haftasında ile karşılaşan 'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban mücadele sonrası açıklamlarda bulundu. Başarılı oyuncu liderliğin baskı oluşturduğunu söyledi.

Ganalı futbolcu Ekuban, liderliğin baskı oluşturduğunu söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "İlk sıradaysanız baskı olacak. gibi bir takımda oynuyorsanız o baskı olacak. Beklentiler çok büyük. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

  1. 16.3.2020
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