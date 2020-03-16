"Baskı oluşuyor"

Ganalı futbolcu Ekuban, liderliğin baskı oluşturduğunu söyledi. 25 yaşındaki yıldız, "İlk sıradaysanız baskı olacak. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız o baskı olacak. Beklentiler çok büyük. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.