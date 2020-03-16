Devletimiz karar verir
Süper Lig'de koronavirüs sebebiyle maçların seyircisiz oynanması kararı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu “Devlet bir karar aldıktan sonra o karara saygı duyup, yardımcı olmak bize düşer” dedi.
Ligde ertelemeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de şuradaki 24 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen karar da bir devlet kararı. Bakanlar Kurulunda ve onun arkasında çok ciddi, sıkı çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, bireyler olarak bize o karara uymak, saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip, 'Şöyle olsaydı, böyle olurdu. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da şöyle oluyor.' demek doğru değil.
GÜNÜ KURTARMAK İSTİYORLAR
Ben de bu maçı seyirciyle oynamak isterdim. Ancak toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman, kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Maçlar seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin falan... Bunu söyleyenler belki günü veya sezonu kurtarma düşüncesinden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama oyuncuların devam eden kontratları var. Bir erteleme yaptığınız zaman, o ertelemenin süresi son derece önemli. Çok ince detaylarına kadar araştırılması lazım.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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