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16 Mart 2020, Pazartesi
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Abdülkadir Ömür maçı bitiremedi

Abdülkadir Ömür maçı bitiremedi

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, uzun süren bir sakatlık sürecinin ardından maçında ilk 11'de sahada yer almıştı. Ömür, mücadelenin 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür, 71. dakikada sekmeye başladı. Ardından bir pozisyonda topa müdahale etmek zorlanan 20 yaşındaki oyuncu, sol ayağından yaşadığı problem nedeniyle sekerek kenara geldi ve yerini Ndiaye'ye bıraktı. Ömür'e bugün MR çekilecek ve son durumu belli olacak. Yıldız futbolcu maç sonrası, "Eski sakatlık bölgemle ilgilisi yok. hissettiğim için çıkmak istedim. Kendim korumak için bu şekilde davrandım" açıklamasını yaptı.

  1. 16.3.2020
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