Abdülkadir Ömür maçı bitiremedi
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, uzun süren bir sakatlık sürecinin ardından Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahada yer almıştı. Ömür, mücadelenin 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür, 71. dakikada sekmeye başladı. Ardından bir pozisyonda topa müdahale etmek zorlanan 20 yaşındaki oyuncu, sol ayağından yaşadığı problem nedeniyle sekerek kenara geldi ve yerini Ndiaye'ye bıraktı. Ömür'e bugün MR çekilecek ve son durumu belli olacak. Yıldız futbolcu maç sonrası, "Eski sakatlık bölgemle ilgilisi yok. Ağrı hissettiğim için çıkmak istedim. Kendim korumak için bu şekilde davrandım" açıklamasını yaptı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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