Abdülkadir Ömür maçı bitiremedi

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür, 71. dakikada sekmeye başladı. Ardından bir pozisyonda topa müdahale etmek zorlanan 20 yaşındaki oyuncu, sol ayağından yaşadığı problem nedeniyle sekerek kenara geldi ve yerini Ndiaye'ye bıraktı. Ömür'e bugün MR çekilecek ve son durumu belli olacak. Yıldız futbolcu maç sonrası, "Eski sakatlık bölgemle ilgilisi yok. Ağrı hissettiğim için çıkmak istedim. Kendim korumak için bu şekilde davrandım" açıklamasını yaptı.