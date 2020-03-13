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13 Mart 2020, Cuma
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Zirvenin sahibi geldi

Zirvenin sahibi geldi

Yerel gazeteler, 'Zirvenin sahibi geldi' yorumlarını yaptı.

Yerel gazeteler, 'Zirvenin sahibi geldi' yorumlarını yaptı. Taka "Şimdi sıra sende ", Sonnokta "Lider olunmaz, doğulur", Günebakış "Zirvenin sahibi geldi", Kuzey Ekspres "Lidere selam, yola devam", "'in 19'uncu hafta erteleme maçında 'a deplasmanda konuk olan , 3-1 galip ayrılarak liderliği Başakşehir'den aldı" ifadelerine yer verdi.

  1. 13.3.2020
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