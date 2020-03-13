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13 Mart 2020, Cuma
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Liderlik keyfi

Liderlik keyfi

'de Btc Türk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturan , pazar günü kendisiyle aynı puana sahip olan ile oynayacağı kritik maçı düşünmeye başladı.

'de Btc Türk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturan , pazar günü kendisiyle aynı puana sahip olan ile oynayacağı kritik maçı düşünmeye başladı. Bordo-mavili futbolcular maçın ardından soyunma odasında Malatyaspor galibiyetinin coşkusunu yaşarken, Başakşehir sınavının önemine de vurgu yaptı.

  1. 13.3.2020
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