Liderlik keyfi

Süper Lig'de Btc Türk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, pazar günü kendisiyle aynı puana sahip olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı kritik maçı düşünmeye başladı. Bordo-mavili futbolcular maçın ardından soyunma odasında Malatyaspor galibiyetinin coşkusunu yaşarken, Başakşehir sınavının önemine de vurgu yaptı.