İç-dış saha fark etmez

Süper Lig'in 19'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor, aynı zamanda dış sahada da en çok puan toplayan takım oldu. Dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi alan bordo-mavililer, topladığı 23 puan ile bu alanda da liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor'u, ligde olduğu gibi dış saha performansında da 22 puan toplayan Medipol Başakşehir takip etti.

DEPLASMANDA DA ESİYOR

Geride kalan 25 haftalık bölümde 58 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen dördüncü takım konumunda yer alan bordo-mavililer, dış sahada da gol yollarında birçok rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı gol bakımından 23 gollü Demir Grup Sivasspor'un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte zirvede yer aldı.