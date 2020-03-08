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08 Mart 2020, Pazar
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Yıldız isimlere takip sürüyor

Yıldız isimlere takip sürüyor

Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi.

Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi. Sevilla, Leipzing ve kulüplerinin scout ekipleri, 'un ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Bu gözlemcilerin özellikle ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır ile golcüsü Sörloth için rapor hazırladığı öğrenildi.

  1. 8.3.2020
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