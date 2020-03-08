Yıldız isimlere takip sürüyor
Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi.
Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi. Sevilla, Leipzing ve Manchester United kulüplerinin scout ekipleri, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Bu gözlemcilerin özellikle Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır ile golcüsü Sörloth için rapor hazırladığı öğrenildi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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