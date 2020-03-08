Yıldız isimlere takip sürüyor

Fırtına'nın bu sezon başından itibaren oynadığı maçları yakından takip eden Avrupa'nın devleri dün de Gaziantep'teydi. Sevilla, Leipzing ve Manchester United kulüplerinin scout ekipleri, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Bu gözlemcilerin özellikle Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır ile golcüsü Sörloth için rapor hazırladığı öğrenildi.