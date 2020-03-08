Uğurcan bildiğiniz gibi

Süper Lig'in en iyi kalecileri arasındaki yerini alan Uğurcan Çakır, dün de öne çıkan isimlerden olmayı başardı. Genç file bekçisi, maçın henüz 3. dakikasında Kenan Özer'in kendisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. Bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgün olan Uğurcan, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Son dakikalarda golü de bulduk. Ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Mücadelemize devam edeceğiz. Son maçın son saniyesine kadar pes etmeyeceğiz. Çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" açıklamasında bulundu.