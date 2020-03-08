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08 Mart 2020, Pazar
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Onlara her yer Trabzon

Takımlarını bu sezon yalnız bırakmayan taraftarları, dün de işbaşındaydı.

Takımlarını bu sezon yalnız bırakmayan taraftarları, dün de işbaşındaydı. Bordo-mavililer, deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü doldurdu, 90 dakika boyuncua da susmadı.

  1. 8.3.2020
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