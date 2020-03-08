Öğrencilerine mesaj var
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından öğrencilerine mesaj gönderdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından öğrencilerine mesaj gönderdi. 2 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Çimşir, "Kazanıp daha emniyetli adımlar atmak istemiştik. Öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu. İkinci yarı skor avantajı bizde olmasına rağmen gol yedik. Ondan sonra da kısır bir döngüye gittik. İstediklerimizi yapamadık. Oyunla ilgili problemlerimiz var" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Parça parça oynuyoruz. Genele yaymak zorundayız. Onunla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bahane üretmemek lazım ama oyuncu grubumuz çok maç yaptı. Biraz daha oyuncularla ilgili problemlerimiz var. Çözmemiz gereken şeyler var."
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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