Öğrencilerine mesaj var

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından öğrencilerine mesaj gönderdi. 2 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Çimşir, "Kazanıp daha emniyetli adımlar atmak istemiştik. Öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu. İkinci yarı skor avantajı bizde olmasına rağmen gol yedik. Ondan sonra da kısır bir döngüye gittik. İstediklerimizi yapamadık. Oyunla ilgili problemlerimiz var" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Parça parça oynuyoruz. Genele yaymak zorundayız. Onunla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bahane üretmemek lazım ama oyuncu grubumuz çok maç yaptı. Biraz daha oyuncularla ilgili problemlerimiz var. Çözmemiz gereken şeyler var."