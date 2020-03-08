Hakem faciası

Trabzonspor şampiyonluk yarışında dün hakem kararlarıyla yara aldı. Gaziantep deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, hakem Halis Özkahya'nın son dakikalardaki kararlarıyla galibiyet oldu. Nwaekeme'nin 90+2. dakikadaki golünde uzun süre VAR ile iletişim halinde olan Özkahya, pozisyon öncesi Abdülkadir Ömür'ün Diarra'yla girdiği ikili mücadele için faul kararı verdi. 3 dakikaya yakın bu pozisyonu izleyen Özkahya, golü geçersiz saydı.

UZATMALARI UNUTTU!

Bordo-mavililerin itirazına sebep olan kararın ardından Özkahya, bu kez uzatma bölümlerini kısa kesti. En az 3 dakika daha oynatması gereken maçta bitiş düdüğünü çalan Özkahya, kararlarıyla Karadeniz ekibini galibiyette etti. Maç içinde birçok kez Trabzonspor aleyhine düdükler çalan Halis Özkahya, karşılaşmanın ardından hedefteki adamdı.

ÖZKAHYA İLE KAZANAMIYOR

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandığında Fotomaç uyarmıştı. Halis Özkahya'nın dünkü maçtan önce son 2 sezonda yönettiği 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan bordo-mavililerde bu seri 6'ya çıktı. Fırtına, Özkahya'nın yönettiği 6 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

UZATMALARI OYNATMADI

Gaziantep'teki karşılaşmayı 5 dakika uzatan hakem Halis Özkahya, bu bölümü kısa kesti. Özkahya; Nwaekeme'nin 91:15'te iptal ettiği golünün ardından 96:12'de maçı tekrar başlatı. Halis Özkahya, 97:57'de bitiş düdüğünü çaldı.

STAT GÖREVLİSİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Halis Özkahya, geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 2-2 biten maçın ardından Şenol Güneş Stadı'nda bir görevliyi tehdit etmişti. Stat görevlisinin, "Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin" sözlerine karşılık veren Özkahya, "Senin ağzını burnunu kırarım" ifadesini kullanmıştı

'TOPA İLK DOKUNAN ABDÜLKADİR DEĞİL Mİ?'

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen Trabzonspor'un yıldız ismi Pereira, maçın ardından bir tweet attı. Hakem Halis Özkahya'yı hedef alan Portekizli oyuncu, "Ben mi yanlış görüyorum. Topa ilk Abdülkadir dokunmuyor mu?" yazdı.

AHMET ÇAKAR: TERTEMİZ GOL

"Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz . Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok."