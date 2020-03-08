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08 Mart 2020, Pazar
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U-19’lar farklı galip

U-19’lar farklı galip

Fırtına'nın Altı takımı 25. hafta maçında ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fırtına'nın Altı takımı 25. hafta maçında ile deplasmanda karşı karşıya geldi. mücadeleyi 4-0 kazandı. Bordo-mavili ekibin golleri Safa (2), Emircan ve Taha'dan geldi.

  1. 8.3.2020
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