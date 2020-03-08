U-19’lar farklı galip
Fırtına'nın 19 Yaş Altı takımı 25. hafta maçında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fırtına'nın 19 Yaş Altı takımı 25. hafta maçında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Trabzonspor mücadeleyi 4-0 kazandı. Bordo-mavili ekibin golleri Safa (2), Emircan ve Taha'dan geldi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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