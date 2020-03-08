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08 Mart 2020, Pazar
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Gece yarısı tezahürat!

Gece yarısı tezahürat!

 ekibinin G.Antep ile oynadığı mücadeleden bir gece önce otel önü kalabalıktı.

ekibinin G.Antep ile oynadığı mücadeleden bir gece önce otel önü kalabalıktı. Rakip takım taraftarları burada gürültü yaptılar. 'un şikayeti üzerine emniyet güçleri grubu dağıttı.

  1. 8.3.2020
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