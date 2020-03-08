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08 Mart 2020, Pazar
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cezalı

Guilherme cezalı

 arasında edilen 'nin Y.Malatya formasıyla 3 vardı.

arasında edilen 'nin Y.Malatya formasıyla 3 vardı. Dün G.Antep maçında 1 kart daha görüp cezalı duruma düştü. Kurallar gereği Y.Malatya'ya karşı oynamayacak. Cezasını maçında çekecek.

  1. 8.3.2020
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