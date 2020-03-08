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08 Mart 2020, Pazar
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Kamil isyan etti

Kamil isyan etti

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Golü , faul gerekçesiyle geçersiz saydı. Kamil "Sayılmayan ikinci golümüzü henüz izlemedim ama sanki faul değildi. Bu maça galibiyet için çıktık ama 1 puan alabildik, bu yüzden üzgünüz." açıklamasını yaptı.

  1. 8.3.2020
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