Ndiaye taktik kağıdını yedi
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Badou Ndiaye'yi yanına çağırarak taktik kağıdını verdi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Badou Ndiaye'yi yanına çağırarak taktik kağıdını verdi. Senegalli futbolcu taktiği okuduktan sonra rakip oyuncular bakmasın diye ağzına attı. Taktik kağıdını yiyen Badou Ndiaye'nin bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.
- 8.3.2020
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