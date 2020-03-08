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08 Mart 2020, Pazar
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Ndiaye taktik kağıdını yedi

Ndiaye taktik kağıdını yedi

, Badou Ndiaye'yi yanına çağırarak taktik kağıdını verdi.

, Badou Ndiaye'yi yanına çağırarak taktik kağıdını verdi. Senegalli futbolcu taktiği okuduktan sonra rakip oyuncular bakmasın diye ağzına attı. Taktik kağıdını yiyen Badou Ndiaye'nin bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

  1. 8.3.2020
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