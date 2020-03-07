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07 Mart 2020, Cumartesi
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ziyaret etti

Şenol Güneş ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü dün kulübünü ziyaret etti. Yöneticilerle bir araya gelen ve sohbet eden devinin efsane ismine bordo-mavili forma hediye edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü dün kulübünü ziyaret etti. Yöneticilerle bir araya gelen ve sohbet eden devinin efsane ismine bordo-mavili forma hediye edildi.
  1. 7.3.2020
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